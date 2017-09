ATPI Group lance ATPI TravelHub

ATPI annonce qu'avec la plate-forme ATPI TravelHub tout-en-un, les professionnels n'ont plus besoin de se connecter à plusieurs applications. Ils ont accès à l'ensemble des outils nécessaires pour les déplacements pros du booking au reporting.La plate-forme intègre le propre système du client, mais elle offre également une gestion des profils universelle pour tous les produits du Groupe ATPI - et ses partenaires privilégiés - afin d'améliorer la conformité aux politiques et le duty of care.Le tableau de bord peut intégrer les fournisseurs préférés d'un client sur une base globale, régionale ou locale. Ainsi, les différentes divisions d'une société, y compris celles qui sont implantées dans plusieurs régions géographiques, ont le même accès aux produits et aux fonctionnalités.