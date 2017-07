Aéroport de Luxembourg : le Terminal B a rouvert ses portes

Pour faire face à la croissance de son trafic passagers, l'aéroport de Luxembourg a rénové et remis en service son Terminal B le 5 juillet 2017, après 9 ans de fermeture. Avant d'accueillir les passagers, le bâtiment a été modernisé. les voyageurs d'affaires profiteront entre autres de nouveaux sièges équipés de prises et de ports USB, du wifi gratuit ou encore d'une brasserie “LUX Brewery Lounge et d'une offre duty free.



Le Terminal B est désormais connecté au Terminal A par une passerelle et gérera principalement des avions régionaux comme les Bombardier Q400 de Luxair, les CRJ 900 de Lufthansa, les Embraer E‐Jets de LOT et KLM ou encore les ATR42 de Hop! Air France.



Grâce à cette installation, l'aéroport luxembourgeois dispose de 9 portes supplémentaires dédiées aux vols Schengen.