Aéroports de Lyon : ouverture progressive du nouveau Terminal 1

La nouvelle installation de l'aéroport de Lyon, baptisée Terminal 1 Hall B, accueillera les passagers des vols low-cost easyJet, Transavia, Air Arabia, Pegasus à compter de ce mardi 11 avril.



Un nouveau parvis servira de nouvelle porte d’entrée aux voyageurs avec quelques changements dans les dessertes routières.



La suite des travaux

Le projet de rénovation de la plate-forme prévoit d'autres phases d'ouverture. Ainsi en plus des vols low-cost, les liaisons de compagnies aériennes conventionnelles seront opérées dans le nouveau terminal (Terminal 1 Hall B) en septembre prochain.



De nouveaux espaces seront offerts aux passagers, notamment la Place des Lumières : un véritable lieu de vie avec 10 000m² de shopping, de restauration, de divertissement et de détente.



Il faudra attendre 2018 pour bénéficier d'une liaison complète entre le nouveau Terminal 1 Hall A et l’ancien Terminal 1 Hall B. Une fois les travaux achevés, la capacité d’accueil de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry sera portée à 14 puis 15 millions de passagers à terme (2020).