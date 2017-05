Air Dolomiti adopte Amadeus Airline Ancillary

La compagnie du groupe Lufthansa, Air Dolomiti , a renouvelé son contrat e-Retail avec Amadeus . La solution est utilisé sur son nouveau site Web. En outre, elle a adhéré à la solution Amadeus Airline Ancillary Services. Le lancement effectif est prévu en juillet.Amadeus e-Retail permet aux compagnies aériennes de renforcer leurs ventes en ligne. Via un affichage unique, l'outil affiche les dates, la disponibilité et les trois familles de tarifs d'Air Dolomiti (Light, Plus et Emotion), sous forme de calendrier intuitif.La solution Amadeus Airline Ancillary Services offre, quant à elle, la possibilité pour les voyageurs d'acheter, directement sur le site de la compagnie, des services additionnels tels que la réservation de siège à l'avance ou des bagages supplémentaires.