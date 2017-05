Air France installe ses cabines Best sur Cancún

Cancún n'est pas une destination business. Toutefois, les voyageurs d'affaires qui choisissent la ville mexicaine pour leurs vacances, peuvent profiter des cabines Best d' Air France depuis le 3 mai 2017.L'équipement progressif des Boeing 777 permet au transporteur de proposer 3 vols hebdomadaires bénéficiant des toutes dernières sièges Business (28 sièges), Premium Economy (24 sièges), et Economy (260 sièges) pour la saison été 2017.AF0650 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 12h15, arrivée à Cancún à 16h05 ;AF0651 : départ de Cancún à 18h20, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 11h00 le lendemain.Vols opérés les mercredi, samedi et dimanche.