Airbus a finalisé sa réorganisation

"Airbus s'est doté d'une structure simplifiée qui facilite la prise de décision, réduit la bureaucratie, renforce la collaboration et augmente son efficacité"

Cette nouvelle organisation facilitera, en outre, la mise en œuvre du programme de digitalisation actuellement en cours".

Airbus qui a lancé son PSE le 1er juillet 2017 , a également parachevé sa réorganisation annoncé fin septembre 2016 . Elle vient de finaliser la mise en place de sa structure simplifiée et l'intégration de sa branche d'aviation commerciale.Le groupe explique dans son communiqué. Il ajoute ensuite "Le nouvel Airbus fusionné et ses deux divisions, Helicopters et Defence and Space, sont soutenus par des équipes entièrement intégrées dans les fonctions centrales, telles que Finance, Human Resources, Legal, Ethic & Compliance, Strategy & International et Communications.L’équipe dirigeante est également intégrée sous la direction de Tom Enders, Président exécutif (CEO) d’Airbus. Fabrice Brégier occupe désormais le poste nouvellement créé de Directeur Général Délégué (Chief Operating Officer - COO) d’Airbus et assume parallèlement la fonction de Président de Commercial Aircraft.Dirk Hoke et Guillaume Faury continuent d’exercer respectivement la fonction de CEO des divisions Defence and Space et Helicopters. Harald Wilhelm demeure Directeur financier (Chief Financial Officer), Thierry Baril, Directeur des ressources humaines (Chief Human Resources Officer) et John Harrison, Directeur juridique (General Counsel).Airbus dispose désormais d’un siège unique situé à Toulouse.