Amadeus mise sur la réalité virtuelle avec Navitaire

L'expérience de réservation en réalité virtuelle de Wilde développée par Navitaire, commence par le voyageur, debout sur une plate-forme dans les nuages face à un globe terrestre géant. L'utilisateur peut faire tourner le globe pour sélectionner une destination et en un simple clic, il se retrouve face au London Eye, par exemple. Il peut alors acheter un vol et effectuer directement l'ensemble du processus de réservation jusqu'au paiement. Une fois son vol sélectionné, le voyageur a la possibilité de se déplacer dans la cabine de l'avion pour choisir son siège préféré, et s'il décide de réserver un véhicule de location, il peut en essayer plusieurs. Navitaire ajoute "L'expérience en RV pourrait aussi, par la suite, inclure des options de réservation d'hôtel, voire même des fonctions sociales afin que le voyageur puisse voir où sont allés ses amis sur Facebook en faisant tourner le globe" .



"Nous allons au-delà de la simple conception de l'idée géniale, nous voulons mettre en œuvre les innovations qui permettent à nos clients de faire les choses de manière plus efficace, facile et créative, afin de renforcer la valeur de leur entreprise. Grâce à notre culture interne d'ouverture et d'expérimentation, nous sommes en mesure de concevoir des solutions, en faisant les choses autrement au sein des équipes qui travaillent au quotidien avec les clients et testent différentes idées dans notre base, et le projet de Justin en est un parfait exemple" , explique Rashesh Jethi, Head of R&D pour la région des Amériques chez Amadeus.



Wilde a effectué la première réservation via son application Web de recherche et réservation en RV le 31 décembre 2016 dans les bureaux de Navitaire de Salt Lake City. Pour le moment, le projet est encore au stade expérimental, en attente de brevet.