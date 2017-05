Amex GBT débauche la DAF de CWT

Martine Gerow va prendre les fonction de CFO au sein d'American Express Global Business Travel à partir du 5 juin. Elle était auparavant CFO de Carlson Wagonlit Travel où elle dirigeait une équipe internationale chargée de superviser toutes les activités financières de l’entreprise. Martine rejoindra le comité opérationnel d'American Express GBT sous la direction de Doug Anderson, PDG.



"Martine possède une forte expérience dans de groupes internationaux. Son expertise en matière financière, associée à une connaissance approfondie du secteur du voyage d'affaires sont autant d’atouts stratégiques au service de la croissance de notre entreprise" , commente Doug Anderson.



Martine Gerow était préalablement Directrice financière de la société française SoLocal Group, spécialisée dans la communication digitale locale, ainsi que de la société agroalimentaire espagnole Campofrio. Plus tôt dans sa carrière, elle a été consultante en stratégie pour Boston Consulting Group, avant de rejoindre PepsiCo, puis Danone, où elle a occupé des fonctions de directrice financière et de contrôleuse financière auprès de diverses divisions du groupe.



Martine Gerow est diplômée d’HEC Paris ainsi que d’un MBA de la Columbia Business School à New York. Elle est membre du comité d’audit et du comité des risques de HSBC France depuis 2012 et de BPI France Investissement depuis 2015.