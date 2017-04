Bruno Matheu quitte Etihad

Comme nous l'avions annoncé, Bruno Matheu, ancien directeur général d'Air France, va quitter Etihad qu'il avait rejoint en décembre 2014. Pressenti pour diriger Alitalia (ce que les italiens avaient refusé), il suit ainsi James Hogan, l'ancien PDG "remercié" pour la mauvaise gestion des participations d'Etihad dans Air Berlin et Alitalia. Le Français quitte officiellement la compagnie " pour raisons personnelles ".



Bruno Matheu avait en charge le pilotage des partenariats en tant que CEO d’Airline Equity Partners. Il n'aura pas réussi son pari de redresser les finances et relancer l'activité commerciale de la compagnie italienne. Pour mémoire, Etihad possède également des participations dans 5 compagnies dans le monde : Jet Airways, Virgin Australia, Air Seychelles, Air Serbia et Etihad Regional.