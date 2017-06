CWT : rejet par le CE, le CCE et le CHSCT du plan social

Sans réelle surprise, trois institutions représentatives du personnel de CWT viennent de rejeter le projet de plan social qui vise à ce jour 132 salariés de la TMC, dont une partie sur des plateaux de province. Cette décision va conduire la Direction à soumettre son PSE à l’inspection du travail qui devra se prononcer sur le fond et la forme et homologuer ou rejeter, dans un délai maximal de 21 jours, le projet de la Direction française.



Les syndicats qui se sont impliqués dans cette bataille sociale veulent aussi démontrer la faiblesse de certains points des négociations en cours et plus particulièrement le volet financier du PSE et/ou le peu d'offres de reclassement proposées aux salariés.