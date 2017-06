Carburants: vers la fin des pénuries ?

De nombreux voyageurs d'affaires ont commencé à galérer pour remplir le réservoir de leurs déplacements professionnels. Le mouvement de grève qui coupe l'approvisionnement des stations services, lancé vendredi dernier, pourrait prendre fin rapidement. La CGT, qui appelait seule à la grève, a indiqué par la voix de son porte-parole avoir "obtenu des avancées significatives" qui pourraient aboutir, "après consultation de la baseé, à "la levée du mouvement en vue du week-end de trois jours" de la Pentecôte.



Le mouvement a été lancé la semaine dernière en plein week-end de l’Ascension. Selon le porte-parole Jérôme Vérité, " le gouvernement s’est engagé le 16 juin à nous présenter un certain nombre de modifications des contrats types qui devraient permettre de répondre en grande partie aux revendications des salariés sur de meilleures conditions de travail et surtout assurer que les entreprises ne puissent pas déroger à un certain nombre de dispositifs ". A priori, la grève des approvisionnements et le blocage de raffineries devraient cesser rapidement.