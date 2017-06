Des concerts au coeur de Paris-Orly cet été

Le 30 juin, c'est l'artiste Cléa Vincent qui se produira dans le terminal Ouest de Paris Orly. Le gestionnaire explique : "L’objectif de ce projet est double : il permet d'offrir une expérience musicale originale aux passagers et de favoriser l'émergence de jeunes talents musicaux en leur donnant des espaces d’expression" .



Les musiciens programmés à Paris-Orly cet été ont été sélectionnés parmi cinq cents artistes qui se sont inscrits lors du concours musical Gate Up qui s'est déroulé jusqu'à la mi-juin sur la plate-forme digitale des Inrocks.com. Il s’adressait aux jeunes artistes qui se produisent en solo ou en duo, et n’ayant encore pas publié d’album.



Les musiciens sélectionnés se produiront également lors du Paris Aéroport Festival qui se déroulera en octobre et lors des inRocKs Festival au mois de novembre.