Des séminaires bien-être grandeur nature

TARIFS

Le Domaine de Cicé-Blossac a pensé ses installations et ses services pour répondre aussi bien aux objectifs collectifs qu'au bien-être individuel au travail. Son équipe, formée à la "WELL-come attitude", a concocté des programmes originaux pour les séminaires avec comme fil rouge, prendre soin de ses collaborateurs :: Mise à disposition de salles équipées de matériel de vidéo-projection, éclairées à la lumière du jour, modulables de 10 à 190 personnes, installée dans la configuration de votre choix (U, théâtre…) Ateliers à la carte sur journée ou ½ journée en association avec le spa, combinaison des activités: réflexologie, modelages relaxants, sauna, massage sieste coton indoor ou outdoor selon la saison.: Yoga, Yoga du Rire, Pilates, Sophrologie, activité « Wake-up » le matin.: coaching sportif avec stretching, renforcement musculaire.: Feng shui - comment aménager son espace de travail pour une efficacité accrue.: cours de cuisine avec le chef, pour retrouver une alimentation équilibrée et détox.Ce complexe qui dispose d'un hôtel 4 étoiles de 72 chambres, une résidence de 24 appartements, un restaurant et 9 salles de séminaire, présente une nouveauté : un spa. Construit sur pilotis, on y trouve un bassin sensoriel panoramique. Il abrite aussi un couloir de nage à contre-courant, des jets de massage, des transats de relaxation bouillonnants et un col-de-cygne, un hammam de 6/8 places qui propose en exclusivité pour le Domaine une brume rafraîchissante. Il y a aussi un Spa Bar situé près du bassin. Les hôtes peuvent y déguster des boissons bien-être, détox, coup d’éclat ou encore énergisantes au coin de la cheminée et de la bibliothèque. La Spa Bar propose également une carte de panier lunch équilibre à déguster sur place ou à emporter dans le jardin du Spa.Le Domaine de Cicé-Blossac est à 2h de Paris et accessible en TGV direct sur la ligne Paris-Rennes. Installé en bordure des lacs de Vilaine, le domaine se trouve à 10min du centre de Rennes. Sur demande, l'établissement met en place des navettes 9 places à destination de la gare ou de l’aéroport de Rennes.comprend :à partir de 8 personnesLa location de la salle de séminaire équipée de matériel de vidéo projectionCafé d'accueilMENU CICE : déjeuner 3 plats avec 1/4 de vin, eaux, café2 pauses : café, thé , jus de fruits avec assortiments variés : chouquettes, macarons, mini-muffins...comprend :à partir de 10 personnesLes prestations du forfait "Journée d'étude"Une chambre individuelleLe petit-déjeunerMENU GOLF : dîner avec 3 plats avec 1/4 de vin, eaux, caféAvenue de la Chaise35170 BruzTél. : +33 (0)2 99 52 76 76Fax : +33 (0)2 99 57 93 60E-mail : seminaires@domainedecice.com