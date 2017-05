Du mouvement chez Mövenpick Hotels & Resorts

Marc Descrozaille rejoint Mövenpick Hotels & Resorts après avoir occupé le poste de Vice-Président régional des opérations chez Carlson Rezidor pour L’Afrique et l’Océan Indien.



Il détient une forte expérience au Moyen-Orient également, puisqu’il a été le Directeur Régional du groupe hôtelier pour la zone Émirats Arabes Unis, Égypte, Jordanie et Oman. Il a également occupé de nombreux postes clés dans différents groupes hôteliers majeurs tels qu’Hilton, Compass Group et London’s Claridge’s Hotel.



Originaire de France, Marc s’est formé à l’École Hôtelière de Lausanne où il a obtenu un diplôme de management en hôtellerie-restauration. Il est également titulaire d’un MBA de l’IMHI (Cornell-Essec) à Paris.



Gérard Hotelier, Vice-Président des opérations en Asie

Gérard Hotelier a été nommé Vice-Président des opérations en Asie. Il a rejoint l’entreprise en 2003 en tant que Directeur Général de l’établissement Mövenpick Hotel & Casino Geneva et en 2010 il fut promu à son poste actuel de Vice-Président des opérations pour la zone Moyen-Orient, basé à Dubaï.



Fort d’une expérience de plus de 30 ans, Gérard Hotelier a travaillé à des postes clés dans les plus grands groupes hôteliers à travers le monde, dont Le Meridien Hotels & Resorts et InterContinental Hotels Group. Il a grandi en France où il a découvert le secteur hôtelier dès son plus jeune âge. Il a intégré l’École Hôtelière de Lausanne en Suisse où il a obtenu un diplôme en management hôtelier avant de commencer une carrière internationale au Canada en 1978.



Dans leurs nouvelles fonctions, Marc et Gérard vont superviser les opérations dans les établissements de leurs régions respectives, accompagner des ouvertures ou changements de marque, tout en guidant leurs équipes vers une ligne de qualité commune dans les domaines commerciaux, financier et de service. Ils seront également un support indéniable pour l’équipe de directeurs généraux opérant dans les établissements actuels et les futurs hôtels des régions Moyen-Orient – Afrique et Asie.