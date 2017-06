Et si votre AZERTY devenait BEPO : donnez votre avis ?

Le projet porté par l'Association française de normalisation (Afnor) veut engager une amélioration des capacités d'écriture du clavier informatique français. Et pour mieux répondre à ses interrogations, elle lance une enquête publique sur les dispositions des claviers bureautiques français et invite les utilisateurs à répondre à une enquête en ligne. Deux modèles censés mieux répondre aux besoins dactylographiques du moment sont proposés :• un clavier azerty amélioré (les lettres de l'alphabet et les chiffres ne changent pas de place, contrairement à certains autres signes comme certaines voyelles accentuées, l'arobase, les accolades, le point devenant accessible sans passer par la touche majuscule et les majuscules accentuées étant aussi plus faciles d'accès) ;• un clavier ergonomique bépo qui révolutionne la position des touches, une disposition conçue pour faciliter la saisie de la langue française (les lettres les plus utilisées étant les mieux disposées sur le clavier).Si le changement vous fait peur ou au contraire si vous n'en pouvez plus de la disposition des touches, donnez votre avis !