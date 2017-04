Etihad a trouvé le remplaçant de Bruno Matheu

En tant que CEO d'Airline Equity Partners, Robin Kamark sera en charge de la gestion, du développement et de la stratégie des investissements minoritaires du Groupe Ethiad, qui détient des participations dans airberlin, Alitalia, Jet Airways, Air Serbia, Air Seychelles, Etihad Regional et Virgin Australia. Succédant à Bruno Matheu qui occupait cette fonction depuis mai 2016, il reportera au President et Chief Executive Officer du Groupe.Robin Kamark est un spécialiste du secteur aérien doté de 17 années d’expérience. Il s’est hissé au poste de Chief Commercial Officer après avoir occupé des fonctions stratégiques, commerciales, puis de direction chez SAS Group. Ces cinq dernières années, il occupait le poste d’Executive Vice President and Chief Commercial Officer chez Storebrand ASA, une entreprise nordique de services financiers.Robin Kamark détient un Bachelor et un Master en Business Administration de la Norwegian School of Management. Il a débuté sa carrière à des postes financiers dans l’industrie avant de rejoindre SAS en 1995, après avoir terminé son service militaire.Kevin Knight, Group Strategy et Planning Officer, travaillera avec Bruno Matheu pour assurer une continuité dans les actions concernant les partenaires d’équité pendant cette période de transition de quelques mois.Par ailleurs, Robin Kamark deviendra l’un des cinq membres dirigeants d’Etihad Aviation Group, aux côtés de Peter Baumgartner, Chief Executive Officer d’Etihad Airways, Jeff Wilkinson, Chief Executive Officer d’Etihad Airways Engineering, et de Chris Youlten, Managing Director des Services Aéroport. Le Chief Executive Officer de Hala, la division en charge du marketing et de la promotion de la destination d’Abu Dhabi sera nommé prochainement.L'entreprise est toujours en cours de recrutement du nouveau Group Chief Executive Officer qui remplacera James Hogan