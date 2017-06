ICE : Berlin reliée à Munich en moins de 4 heures

Le nouveau train ICE Sprinter a réalisé son premier voyage entre Berlin et Munich le 16 juin 2017. La mise en place de cette rame à grande vitesse entre les deux villes permet de gagner deux heures de transport et faire ainsi le voyage en 3h55.



Si la voie de 107 km - qui a nécessité 10 milliards d'euros - est finalisée, les voyageurs d'affaires devront attendre jusqu'en décembre pour en profiter.



En effet, les billets seront en vente en octobre pour une mise en service le 10 décembre 2017. La compagnie ferroviaire allemande proposera 3 Sprinters par jour entre Munich et Berlin. Ils desserviront également Erfurt et Nuremberg.