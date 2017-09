Il reste de vraies zones blanches en France, l'Arcep le montre !

L'Arcep publie ce lundi 18 septembre de nouvelles cartes de couverture mobile à quatre niveaux d'évaluation, testées en Nouvelle-Aquitaine au premier semestre et désormais disponibles pour toute la France métropolitaine. L'autorité de régulation des Communications Electroniques et des Postes intègre ces cartes dans son application, lancée en mars : monreseaumobile.fr. Les voyageurs d'affaires n'ont plus qu'à vérifier la qualité de leur réseau avant un déplacement sensible.