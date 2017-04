Jean-Pierre Lorente élu au conseil du voyage d’affaires des Entreprises du Voyage.

Pour ce dirigeant d'une entreprise familiale, originaire de la région Rhône-Alpes et membre du réseau Selectour, " Le service et l'efficacité ne sont plus réservés au seul TMC international et nous le pouvons tous les jours ". L’entreprise développe depuis près de 50 ans son activité dans les 4 métiers de l’industrie du voyage que ce soit pour les déplacements professionnels ou le Mice sans oublier les loisirs et les groupes. L'élection de son patron au sein du Conseil du voyage d'affaires révèle une volonté de diversification des organisations professionnelles.



Les Entreprises du Voyage - ex SNAV - a pour vocation depuis sa création en 1945 d’être l’interlocuteur des pouvoirs publics pour l’ensemble des métiers que l'Association représente dans l’industrie du tourisme, dont le voyage d’affaires. Pour Jean-Pierre Lorente, " Ce marché, dont les enjeux sont complexes tant sur le plan économique que technologique peut aussi représenter des opportunités de croissance et d’emploi, il était important pour moi de pouvoir participer au conseil des entreprises du voyage afin de pouvoir défendre les spécificités du voyage d’affaires et représenter ainsi les intérêts de mes confrères ".