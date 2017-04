KLM booste son offre sur London City

KLM assure 4 vols quotidiens pendant les jours de la semaine entre Amsterdam Schiphol et London City mais va doubler son offre à partir du 15 mai 2017. Elle proposera ainsi 8 fréquences par jour. Les 4 services supplémentaires seront assurés par CityJet avec qui la compagnie néerlandaise vient de conclure un arrangement en wet lease (location avion et équipage).



CityJet effectuera ces services supplémentaires avec un Avro RJ85 . Elle assurera également plusieurs vols vers Birmingham, Hamburg, Bordeaux et Belfast pour KLM.