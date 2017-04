L'Essonne finance le "court-voiturage" des voyageurs d'affaires

Les voyageurs d'affaires, habitants de l'Essonne, vont pouvoir tester le covoiturage sur courte distance à moindre coût. Le Conseil Départemental de l'Essonne et Karos , spécialiste du court-voiturage, ont noué un partenariat pour faire connaître cette pratique aux Essonniens. Le Département va consacrer 100 000€ au financement de 50.000 trajets de court-voiturage Karos du 18 avril au 30 juin 2017.Le montant du trajet sera payé par le Conseil départemental et reversé automatiquement par la start-up au conducteur chaque fin de mois. Le nombre de trajets est fixé à 2 trajets maximum/jour/essonnien dans la limite de 20 trajets / personne pendant toute la durée de l’opération, et de 35 km maximum par déplacement. Le prix des trajets est fixé à 0,10 € / km / passager.