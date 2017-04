L'aéroport de Francfort en croissance au 1er trimestre malgré les grèves

Au cours du premier trimestre 2017, l'aéroport de Francfort a poursuivi sa croissance. Malgré des grèves et un calendrier désavantageux (année non-bissextile et vacances de Pâques tardives), il a pour la première fois de son histoire, accueilli plus de 13 millions de passagers sur la période de janvier à mars. Cela correspond à une augmentation de 1,5% par rapport à l'année précédente. Son gestionnaire Fraport précise que "sans l'effet de l'année bissextile, plusieurs grèves et le calendrier tardif des vacances de Pâques en 2017, le taux de croissance aurait atteint 3,1%" .



En mars 2017, l'installation a desservi 4,9 millions de voyageurs, soit une hausse de 1,8% par rapport à l'année précédente. Par conséquent, le précédent record pour un mois de mars, atteint en 2016, a été battu d'environ 85000 personnes. Sans plusieurs annulations de vols, principalement en raison de grèves dans les plates-formes de Berlin, le trafic de passagers aurait progressé de 2,3%.



Les autres aéroports du groupe

Les autres aéroports du portefeuille international de Fraport ont affiché des résultats largement positifs au cours du premier trimestre 2017. La piste de Ljubljana (Slovénie), a accueilli 288 355 passagers au cours des trois premiers mois de l'année, soit une augmentation de 17,5%. La plate-forme de Lima (Pérou) présente une croissance de 7,4%, avec environ 4,8 millions de voyageurs. Les deux aéroports Twin Star de Varna et de Bourgas, sur la côte bulgare de la mer Noire, ont desservi, combinés, quelque 126 033 clients, affichant ainsi une croissance de 7,6%.



En revanche, les installations d'Antalya , en Turquie, et d'Hanovre, au nord de l'Allemagne, ont enregistré des baisses de 10,1%, avec quelque 2,1 millions de voyageurs, et de 2,8% avec 979 658 personnes respectivement. L'aéroport de Pulkovo à Saint-Pétersbourg en Russie, a vu son trafic s'améliorer de 25,3% avec presque 2,9 millions de passagers au cours du premier trimestre 2017 tandis que le tarmac de Xi'an (Chine) a accueilli plus de 9,8 millions de passagers, soit une augmentation de 14,4%.