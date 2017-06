La Champenoise fête le Champagne, ces 9 et 10 juin

Samedi 10 juin, 19h à 2h : 12€ en prévente, et 15€ sur place. Le billet soirée donne accès à un verre offert puis à l’accès aux Champagnes sur place au prix de la propriété.

Grandes Maisons, Vignerons et Coopératives de la vallée de la Marne, d’Epernay, de la Montagne de Reims en passant par la Côte des Blancs et jusqu’à l’Aube, les acteurs de la production de Champagne vont mettre leur vin à l'honneur dans le quartier du Boulingrin, le cœur historique de Reims, dans une ambiance festive et conviviale.Pour en faire la plus grande célébration du champagne en Champagne, 65 producteurs de Champagne seront présents à la Champenoise : Négociants, Vignerons et Coopératives. La manifestation est ouverte au public comme aux professionnels, et vise à faire se rencontrer producteurs et amateurs. La période est propice au tourisme dans la région, les visiteurs étrangers seront également nombreux. Le programme se déroule en 3 temps : deux demi-journées de dégustation précèdent une fête le samedi soir en musique avec du jazz et de l’electro swing. Pendant toute la manifestation, le Champagne est vendu sur place à prix propriété. Des stands de restauration sont orchestrés par les commerçants du quartier du Boulingrin.Les Halles du Boulingrin ouvrent leurs portes au public le vendredi de 16 à 22 heures. Les visiteurs sont invités à arpenter les étals du marché Bio avant de rejoindre la Champenoise à l’étage et déguster gratuitement des cuvées d’exception de 65 producteurs de Champagne. Des groupes de musique locaux se relaieront dans une ambiance jazz-guinguette conviviale.Le samedi, la dégustation aura lieu de 10 à 14 heures sur le même format.• Vendredi 9 juin de 16h à 22h : 8€ en prévente, et 10€ sur place• Samedi 10 juin, 10h à 14h : 8€ en prévente, et 10€ sur placeLes billets journées donnent accès à la dégustation gratuite des producteurs présents. Le Champagne à emporter sera disponible au prix de la propriété.La nocturne, qui aura lieu de 19 heures à 2 heures du matin, sera le point culminant de la seconde édition. Lors de cette soirée effervescente, les 65 producteurs occuperont toutes les Halles, et les bulles crépiteront sur les étals du Boulingrin. Les visiteurs auront la possibilité de se restaurer sur place grâce aux stands gastronomiques aux accents du terroir champenois. L’ambiance musicale sera elle aussi pétillante, avec le Duo de DJ Bart and Baker, qui remet le swing des années 50 au goût du jour en lui apportant une touche d’électro très contemporaine. Ils seront accompagnés d’un DJ local surprise...Les Vignerons, Maisons et Coopératives ont répondu nombreux à l’appel de l’édition 2017 de la Champenoise.Voici la liste non-exhaustive des Champagnes présents : Billecart Salmon, Bollinger, Drappier, L’académie des vins de Bouzy, Fresne Ducret, Le Gallais, Waris Larmandier, Yann Alexandre, Charles Heidsieck, Michel Gonet, , Hélène Delhéry, Alain Vesselle, Louis Dousset, Billiot, Liebart Régnier, Heucq, Eric Taillet, Claude Bouquet, Legret, Pérard, Waris Hubert, Chapuy, Régis Emery, Henriot, Deville, Larnaudie-Hirault, Louis Massing, Gamet, Lemaire, Minard, Beauchamp, Filaine, Bouquet, Faniel, Julien Chopin, Angélique Lacroix et Filles ainsi que l’association Les Fa’Bulleuses de Champagne.