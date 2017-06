La Compagnie améliore son programme de fidélité

Les membres de MyCompagnie, programme de fidélisation de La Compagnie , bénéficient de nouveaux privilèges et avantages depuis le 1er juin 2017. Le transporteur qui assure des liaisons 100% business vers New York a mis en place un système de parrainage. Tout membre peut désormais parrainer un ami ou son entourage en lui communiquant un code. Le filleul l'indique dans le formulaire d’inscription au programme. Après le premier vol du filleul, celui-ci remporte +4 points et le parrain +2 points.En outre, les membres MyCompagnie pourront utiliser leurs points sur 7 destinations assurées par XL Airways partenaire de La Compagnie depuis décembre 2016 : incluant Cancun, Punta Cana, Los Angeles ou encore Miami. 15 points seront nécessaires pour obtenir un aller-retour dans l’une de ces destinations.Enfin, il sera dorénavant possible de changer son billet sans frais et de transporter un bagage supplémentaire en échangeant ses points : modification de billet (5 à 15 points) ou le transport d’un bagage supplémentaire (5 points).Pour rappel, depuis juin 2015 , le programme de fidélité MyCompagnie permet à ses membres de gagner de 1 à 5 points par vol en fonction du tarif du billet. 20 points seulement permettent d’obtenir un aller gratuit avec La Compagnie.