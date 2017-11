La moitié de la France en vigilance neige entre mercredi et vendredi

"Jusqu'à la fin de la semaine, une petite séquence hivernale, peut-être un peu précoce, va s'installer sur l'ensemble du territoire, annonce Olivier Proust, prévisionniste à Météo-France. "L'incursion du froid va se traduire par des chutes de neige à partir de 300 mètres d'altitude, avec un risque de neige en plaine localisé et pas trop fort", précise-t-il. "On va se retrouver avec des températures dignes du coeur de l'hiver, de mi-janvier, fin-janvier". Ce temps "est dû à une séquence dépressionnaire de nord, donc à une masse d'air froide et instable" et non à une séquence "anticyclonique continentale" qui, elle, occasionne "des vagues de froid plus durables et plus intenses", ajoute le prévisionniste.



Les températures devraient baisser nettement ce mercredi. La période la plus froide se situera entre jeudi et samedi. Conséquence, on observera "pas mal de neige sur les massifs, des chutes de neige à basse altitude dans le nord-est, quelques gelées faibles en plaine dans le centre et le sud".



- Mercredi, des "giboulées neigeuses tomberont jusqu'en plaine" dans le Nord-Est.

- Jeudi, ce sera au tour de la Normandie, du Centre et de l'Ile-de-France de blanchir.

- Vendredi, une "perturbation neigeuse" va traverser tout le pays de la frontière belge aux Pyrénées en passant par les abords du Massif Central. L'ouest de la Corse et le Languedoc-Roussillon ne seront pas épargnés avec "quelques flocons à basse altitude".



Pas d'inquiétude majeure, la vigilance est seulement jaune et " les quantités resteront souvent faibles en plaine ", selon Météo France. Seule la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est pourront bénéficier d'"une accumulation de plusieurs centimètres". Si vous devez vous déplacer le soire, attentions aux gelées et aux routes glissantes.