La plus belle approche d'aéroport du monde en 2017 est...

L'aéroport de la petite île caribéenne de Saba remporte la première place du sondage 2017 qui a comptabilisé plus de 8000 participants. Outre une vue imprenable sur la mer, cette piste de seulement 400 mètres de long est connue pour son approche difficile. Les pilotes doivent suivre un entraînement particulier pour y atterrir. En outre, seuls quelques turbopropulseurs tels que le BN-2 Islander et le Grand Caravan ont la capacité d'utiliser la piste.



Également sur le podium, l'aéroport irlandais de Donegal se retrouve en deuxième place et l'aéroport Nice Côte d'Azur en troisième place.



Le top 10 des plus belles approches d'aéroport 2017

1. Saba (Aéroport Juancho E Yrausquin), Antilles néerlandaises

2. Aéroport de Donegal, Irlande

3. Nice Côte d'Azur, France

4. Aéroport de Gibraltar, Territoire britannique d'outre-mer

5. Aéroport de Queenstown, Nouvelle-Zélande

6. Londres City, Royaume-Uni

7. Saint-Martin (Aéroport international Princess Juliana), Antilles néerlandaises

8. Aéroport Orlando Melbourne Airport, États-Unis

9. Aéroport de Barra, Écosse, Royaume-Uni

10. Aéroport Billy Bishop de Toronto, Canada





Et voici l'atterrissage à Saba en image :