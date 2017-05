Le roi des Pays-Bas aux commandes de KLM depuis 20 ans !

On serait un premier avril, on chercherait le poisson et pourtant : Willem-Alexander, roi des Pays-Bas, a mené une double vie dans les airs depuis 21 ans. Le monarque a révélé au De Telegraaf qu'il travaille chez KLM à temps partiel comme co-pilote.