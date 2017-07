Les Baléares ne veulent plus d’alcool dans les avions

Pour le gouvernement régional de l’île la plus touristique de Méditerranée, " la boisson serait responsable des incivilités et bagarres constatés tous les jours sur les plages et les bars de la région ".



Principaux coupables, les jeunes britanniques qui viennent passer des vacances économiques aux Baléares et ne connaissent aucune limite. Pour Pilar Carbonell, en charge du tourisme du gouvernement régional, " la seule solution serait dans l’interdiction totale des alcools dans les avions et les aéroports " et l’élue d’ajouter : " Cette situation inacceptable et en forte progression doit s’accompagner de la possibilité d’interdire l’accès aux Baléares aux récidivistes ". Le gouvernement régional va saisir le premier Ministre Espagnol pour qu'une proposition de loi européenne soit présentée au parlement européen.



Notons que plusieurs pays avaient déjà demandé l’interdiction de toute boisson alcoolisées sur les vols à destination de la Russie. La communauté européenne n’avait pas jugé la menace suffisante pour légiférer.