Les avions pourraient se poser dans la prison de Rikers

Le maire de New York, Bille de Blasio, a fait part fin mars de sa volonté de fermer la célèbre prison de Rikers Island. La commission indépendante chargée de la réforme de la justice et de l’incarcération de la ville de New York planche d'ores et déjà sur l'avenir de cet espace de 1,62km². L'une de ses propositions est de l'utiliser pour agrandir l'aéroport de LaGuardia, tout proche.