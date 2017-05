Les voyageurs d'affaires vont pouvoir covoiturer gratuitement

Pendant 3 mois et partout en France, WayzUp met en place l'opération éco-bonus covoiturage. Ses entreprises partenaires comme La Poste, Carrefour, Veolia, Renault, VINCI ou encore BNP Paribas offriront les trajets en covoiturage à leurs salariés afin de les encourager à partager leur voiture et ainsi découvrir les avantages du covoiturage domicile-travail à la fois sur le plan économique, environnemental et de la qualité de vie au travail.L’ADEME, la Fabrique des Mobilités, programme d'accélération dédié aux projets de transports et mobilités, The Shift Project, think-tank engagé pour la transition énergétique et Le Lab RH, association des acteurs innovants dans les ressources humaines sont également partenaires de l’initiative qui se tient du 30 mai au 30 août 2017.