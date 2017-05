Louvre Hotels s'ouvre aux plates-formes de paiement chinoises Alipay et Wechat Pay

Après une phase pilote dans deux hôtels parisiens, le dispositif sera étendu à l’ensemble des établissements européens du groupe. Pour mémoire, le groupe Louvre Hôtels déploie les marques Première classe, Campanile, Kyriad, Tulip INN, Golden Tulip et Royal Tulip.Portefeuille électronique de plus de 300 millions de chinois, Wechat Pay est issu du premier réseau social chinois, Wechat qui compte près de 800 millions d’utilisateurs. Ce sont près de 550 milliards de dollars qui transitent via cette plate-forme de paiement, qu’un chinois sur deux a déjà utilisé.Plate-forme de paiement du groupe Alibaba, Alipay dénombre plus de 450 millions d’utilisateurs actifs pour plus de 100 millions de dollars de transactions quotidiennes.