Lyft s'allie avec Google pour contrer Uber

Lyft et Waymo ont décidé de travailler ensemble. Le spécialiste des voitures autonomes a expliqué dans un communiqué : " Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec Lyft pour développer de nouveaux véhicules autonomes qui rendront nos routes plus sûres et les transports plus accessibles. La vision et l'engagement de Lyft pour améliorer les transports urbains aideront les technologies de Waymo à profiter à davantage de gens dans davantage d'endroits ".



L'objectif de cette association est de concurrencer le géant des services VTC : Uber. Waymo a des relations très tendues avec ce dernier. Il a porté plainte contre Uber en février dernier, accusant Anthony Levandowski, un de ses anciens cadres et fondateur de l'entreprise Otto rachetée par Uber, d'avoir volé des secrets commerciaux. La justice de San Francisco a ouvert une enquête au pénal la semaine dernière.