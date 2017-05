Manif de taxis, gare aux perturbations à Paris ce mardi matin

C'est un mouvement d'opposition radicale baptisé le " Front de défense des taxis indépendants " qui veut faire entendre sa colère en réclamant la suppression pure et simple " de toutes les contrefaçons de taxis : VTC, capacitaires Loti, covoiturage lucratif… ". A défaut, il réclame le remboursement " des pertes de valeurs des licences taxis depuis plusieurs années ".



Le rassemblement est prévu ce mardi 16 mai dès 6 heures place de la République à Paris, avec des opérations escargots pour converger. Les taxis veulent occuper la place de la République " pour une durée indéterminée ". Le «Front de défense des taxis indépendants» appelle à un rassemblement de chauffeurs mardi matin dès 6 heures.



Le porte-parole du mouvement, Khalid Essaadi, espère voir "plus de 1 000 taxis" converger, en provenance de Paris, de banlieue et même de province pour faire entendre leur colère.