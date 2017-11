PartnerPlusBenefit, le programme de fidélité entreprise gratuit de Lufthansa qui offre aux voyageurs d’affaires de nombreux avantages

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Comment faire pour que mes collaborateurs arrivent rapidement à destination ? Comment mon entreprise peut-elle économiser sur les frais de déplacement ? PartnerPlusBenefit est LA solution. En effet, le programme offre aux entreprises de nombreux avantages et de multiples options de voyages : disposant d’un réseau exclusif de vols à travers le monde entier grâce à ses nombreux partenaires aériens, PartnerPlusBenefit propose à votre entreprise un choix unique de primes attractives, en lien avec le monde des voyages.







En raison de l’offre exceptionnelle des partenaires aériens, dont Lufthansa et neuf autres compagnies, il est possible de rejoindre pratiquement toutes les destinations du monde. Vos collaborateurs peuvent ainsi établir des contacts commerciaux dans le monde entier et profiter des BenefitPoints pour réduire le coût de leurs voyages d’affaires.



Pour optimiser ses frais de déplacement, chaque entreprise dispose également d’un interlocuteur privilégié. Ce dernier propose des conseils personnalisés et répond à toutes les questions relatives au programme. Par ailleurs les voyageurs profitent d’un avantage supplémentaire en tant que membre Miles & More, car leur carte personnelle leur permet de cumuler parallèlement des Miles sur leur propre compte Miles & More.

Depuis 2001, plus de 100 000 entreprises dans le monde profitent des avantages du programme

Vous souhaitez nous rejoindre ? Il suffit d'inscrire votre entreprise sur le site partnerplusbenefit.com.

PartnerPlusBenefit – un programme, de nombreux avantages - Billets gratuits

- Surclassements

- Excédent de bagages

- Versement en euros

- Réservation de siège

- Articles du Lufthansa WorldShop

- Voucher FlyNet®

- Cartes d’accès au Lounge

- Vouchers SIXT







