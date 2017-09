Ryanair doit employer son personnel avec des contrats locaux

La Cour rappelle tout d'abord que, en ce qui concerne les litiges relatifs aux contrats de travail, les règles européennes de compétence visent à protéger la partie la plus faible

Ces règles permettent entre autres à un salarié de poursuivre son employeur devant les tribunaux qu'il considère comme les plus proches de ces intérêts

Nouvel épisode du bras de fer qui émaille les relations entre Ryanair et les justices européennes, la Cour de justice de l'Union Européenne estime - en première instance - que Ryanair ne peut pas imposer la loi irlandaise aux équipages étrangers. Le personnel de cabine de Ryanair peut ainsi choisir d'être soumis au droit du travail du pays dans lequel il est basé, et non pas à celui de la compagnie aérienne, a déclaré le tribunal de l'Union européenne.La Cour de justice des Communautés européennes, à Luxembourg, s'est ainsi prononcée en faveur du personnel de cabine basé à la base aéroportuaire de Charleroi du transporteur irlandais en Belgique. "", a déclaré la CJCE, "", a-t-elle déclaré.L'équipage impliqué dans l'affaire avait des contrats de travail établis en vertu de la législation irlandaise, selon lesquels son travail devait être considéré comme effectué en Irlande puisqu'il travaillait sur des avions immatriculés en Irlande. Mais l'aéroport de Charleroi , dans le sud de la Belgique, ayant été désigné comme leur base, ce qui signifie qu'ils ont commencé et terminé leurs journées de travail là-bas et qu'ils ont dû résider à moins d'une heure de cet aéroport.