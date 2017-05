Ryanair en panne d'investisseurs pour des raisons éthiques

Ryanair est régulièrement mise en cause pour le Droit du travail et la low cost déjà été condamnée par le Danemark et la France pour avoir obligé ses équipes locales à signer des contrats irlandais. Tout récemment, elle a d'ailleurs transféré sa base aérienne danoise en Lituanie pour assurer ses vols au Danemark afin d'éviter une nouvelle condamnation. Les voyageurs pour l'heure n'en ont cure et Ryanair est devenue en 2016 le numéro un européen avec 120 millions de passagers par an. Elle annonçait en avril une augmentation de 14% de ses passagers par rapport à l'année précédente.



Le coup et les turbulences viennent, c'est une première dans le transport aérien, de 7 fonds de pension qui ont exclu la compagnie low cost de leur portefeuille. L'info a été révélée vendredi par l'émission de la télévision suisse Tout un Monde, qui annonce des raisons éthiques sont évoquées. Les sept fonds de pension (ATP, PKA, Sam, Industriens Pension, PFA, Pension Danmark et Foksam) concernés gèrent plus de 300 milliards de francs d'actifs et l'asset manager britannique Baillie Gifford et le cabinet de conseil aux investisseurs Hermes EOS ont, eux aussi, exprimé leurs préoccupations. Inquiets pour leur image, les investisseurs considèrent que l'investissement dans Ryanair devient risqué, malgré ses rendements actuels.