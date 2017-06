Selectour Affaires : les taxis G7 accessibles sur KDS Neo

Suite au partenariat signé en septembre 2016 entre la G7 et le réseau Selectour, les agents de voyages du réseau peuvent désormais réserver des taxis à prix fixes pour leurs clients partout en France via la plate-forme www.G7booking.com Forts des retours positifs des premiers clients, G7 et Selectour ont décidé de renforcer leur collaboration en intégrant cette solution directement sur iRes KDS Neo, afin de faciliter les réservations.