Selon Advito, les tarifs aériens vont augmenter légèrement

"Dans une volonté de fidéliser les voyageurs à rendement élevé, les compagnies aériennes mettent en place des programmes de reconnaissance pour les entreprises, s’appliquant à tous les employés qui effectuent des déplacements. Les avantages sont notamment l’embarquement prioritaire, la protection contre le débarquement en cas de surréservation de vol et la nouvelle réservation prioritaire en cas d’imprévu"

"La personnalisation est également en bonne voie. À l’heure où les sociétés de technologie spécialisées dans le voyage lancent des plates-formes de commercialisation et où les TMC recourent à l’analytique, il est désormais plus facile de promouvoir auprès des voyageurs les avantages des programmes de reconnaissance pour les entreprises et de faire des offres personnalisées".

"Certains offrent des bons pour des boissons gratuites et des cartes-cadeaux pour profiter des équipements de l’hôtel"

"D’autres offrent des journées découvertes Clients et des expériences comme une dégustation de bière locale. Les travel managers avisés devraient être attentifs à ces avantages supplémentaires lors des négociations avec les fournisseurs, afin d’attirer davantage de voyageurs vers les hôtels apportant la meilleure valeur ajoutée à leur programme global".

Dans sa mise à jour de juin .bcdtravel.com/l/55122/2017-06-26/d53r46/55122/186903/Advito_IF_2017_June_FR.pdf, le cabinet d'analyse Advito , filiale de BCD Travel, constate que le trafic aérien mondial a augmenté de 7% au cours du premier trimestre 2017 par rapport à la même période l’année dernière, et que les tarifs pourraient lentement amorcer une tendance à la hausse au cours du second trimestre., le spécialiste prévoit une hausse des tarifs des vols intercontinentaux en classe économie de 1% à 2%, étant donné la reprise de la demande en transport d’une année à l’autre.Les prévisions ont également été revues pour. Au lieu de stagner, les prix des liaisons internationales vont grimper de 1% en classe Eco.En outre, le repli annoncé ensera moins important que prévu passant de -2% à -1%.Les tarifs aériens vont également augmenter dans les classes affaires et Eco en Zone du, en raison de la croissance de la demande.Le rapport précise que. Olivier Benoit, responsable secteur Aérien chez Advito souligne que, les perspectives mondiales demeurent inchangées depuis les prévisions initiales de septembre dernier. Ces tendances s’inscrivent dans une économie mondiale en croissance de 2,6%, malgré des ajustements régionaux.En revanche, compte tenu de la nature fragmentée de l’offre, il est plus difficile pour les hôtels que pour les compagnies aériennes de standardiser les avantages sous forme de forfait. Mais ils ne renoncent pas pour autant., remarque Marwan Batrouni, responsable du secteur Hôtel chez Advito.En outre, Advito relève un, mais sensible,, la primauté étant désormais accordée non plus au coût, mais au voyageur. Lesley O’Bryan, Principal et Vice president d’Advito explique que les travel managers sont désormais convaincus que,