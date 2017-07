Singapore Airlines récompense les PME

Avec le programme HighFlyer , les PME vont pouvoir gagner des points HighFlyer à chaque voyage sur Singapore Airlines ou Silkair tandis que leurs employés continueront aussi à cumuler des Miles KrisFlyer sur leur compte de fidélité individuelSans montant annuel minimum de dépenses requis, les sociétés cumulent cinq points HighFlyer pour chaque dollar dépensé en billets réservés via la plate-forme de réservation d'entreprise de Singapore Airlines ou auprès d’un agent de voyages agréé. En pratique, le programme s’adresse aux entreprises ayant jusqu’à 30 salariés voyageant régulièrement.De plus, les PME ont la possibilité de choisir où et comment utiliser les points HighFlyer qu’elles ont gagnés, avec l’option de compenser partiellement ou totalement les achats de futurs billets sur Singapore Airlines ou Silkair sur plus de 100 destinations d’un réseau couvrant 30 pays.Via un portail internet self-service dédié, les entreprises peuvent consulter le solde de leurs points HighFlyer, gérer les voyageurs et les réservations, et télécharger leurs factures en ligne.Par ailleurs, les entreprises qui atteignent un montant de dépenses annuelles spécifique auront le choix de le transférer sur le programme de Voyage Entreprise de Singapore Airlines, un programme spécifique pour les grandes sociétés, afin de bénéficier de tarifs préférentiels d’entreprises et des avantages qui les accompagnent.