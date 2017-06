Singapore Airlines va augmenter ses fréquences au départ de Paris

Singapore Airlines a prévu d'ajouter 3 vols entre Roissy et Singapour lors du programme d'hiver 2017/18, renforçant ainsi ses liaisons déjà quotidiennes. Les vols supplémentaires seront assurés les lundi, jeudi et samedi sous le code SQ 334 (vol Singapour - Paris) et SQ 333 (vol Paris - Singapour). Le décollage de l'aéroport asiatique est programmé à 2h30 pour une arrivée sur la capitale à 9h30. Le départ de CDG est à 18h00 pour un atterrissage en Asie à 13h40 le lendemain.



Ces trois fréquences supplémentaires viendront rejoindre les 7 vols A/R hebdomadaires actuellement opérés par la compagnie (vols SQ 336 Singapour-Paris et SQ 335 Paris-Singapour). Toutes les liaisons seront opérées par des Boeing B777-300ER, à la place des Airbus A380-800 actuellement déployés sur la ligne Paris-Singapour.



Les nouveaux vols sont soumis à l’approbation des autorités de tutelle et seront progressivement commercialisés via les différents canaux de distribution.