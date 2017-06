Thalys au vert depuis le début de l'année

"Globalement, c'est une première période très dynamique. (...) On a retrouvé une croissance"

"en particulier portées par l'offre low-cost Izy et la route hollandaise Paris-Amsterdam"

"la clientèle loisirs est celle qui croît le plus vite actuellement"

Les attentats de Paris fin 2015 et de Bruxelles en mars 2016 ont engendré pour Thalys une année 2016 difficile, la compagnie ferroviaire enregistrant un chiffre d'affaires et un trafic en baisse de près de 6% et 2% respectivement. Toutefois, la compagnie a désormais repris des couleurs., a expliqué Agnès Ogier, directrice générale, lors de la première conférence franco-belge tenue dans les nouveaux locaux de l'entreprise à Bruxelles, le 7 juin 2017.A fin mai, Thalys affiche une hausse de chiffre d'affaires de 10% par rapport à 2016 et une progression du trafic passagers également de 10%. Les résultats 2017 présentent aussi une croissance modérée par rapport à 2015.Ces performances ont été. La directrice générale qui reconnaît que, remarque néanmoins que de plus en plus de voyageurs d'affaires font le choix du train pour les destinations européennes situées à 3 heures de Paris comme Amsterdam et Düsseldorf (Allemagne).S'appuyant sur ces indicateurs au vert ainsi que la nouvelle offre tarifaire en 3 catégories en vente à partir de septembre , Agnès Ogier espère une croissance de 1 à 2 points de trafic et de chiffre d'affaires en 2017. Elle compte également franchir le cap des 7 millions de voyageurs pour 2018 (contre 6,7 millions en 2016).