Tous les compteurs d'AF-KLM au vert en Mai

Le trafic passagers d'Air France KLM a progressé de 5,9% au mois de mai: +4,8 chez AF-KLM et Hop! et + 11,2% chez Transavia. Le taux d'occupation progresse de 1,6%. Plus intéressant: la recette unitaire/passager augmente elle aussi.