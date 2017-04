Trainline veut booster le nombre de ses transporteurs

Trainline a confié la fonction de directeur responsable de l’accroissement du nombre de transporteurs disponibles à Klaus Kreher. À ce poste nouvellement créé, il aura la responsabilité de développer la croissance du réseau mondial d’opérateurs ferroviaires de l'entreprise et reportera directement au Directeur du Business Development, Ian Chaplin.



Avant de rejoindre Trainline, Klaus Kreher travaillait pour Travelport. Alors directeur commercial ferroviaire, il avait la responsabilité de la stratégie de développement commercial et de la gestion des principaux opérateurs et fournisseurs ferroviaires en Europe, en Amérique et en Asie. En dix ans, Klaus Kreher a mis en place des partenariats avec plus de 40 compagnies ferroviaires sur ces trois continents.