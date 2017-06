Uber propose des bateaux en Croatie

UberBoat sera proposé en Croatie pendant tout l'été à partir du 26 juin 2017. Les utilisateurs de l’application Uber ://, présents à Spilt, Hvar ou Dubrovnik, pourront commander un speed boat en quelques clics.Deux options à la demande seront proposées et il sera possible d’utiliser la fonction partage du prix de la course à plusieurs pour chacune :- uneentre Split ou Divulje (aéroport de Split) et l'île croate Hvar (et inversement) pour 352€ pour 8 personnes et pour 440€ pour 12 personnes- unepour la journée ou la demie journée afin de découvrir les îles voisines au départ de Split, Hvar et Dubrovnik. Pour cette option, le prix sera déterminé par le nombre de kilomètre et le temps passé à bord du bateau, une journée coûtera en moyenne 980€ pour 8 personnes. Les passagers pourront déterminer leur itinéraire, conserver le bateau toute la journée pour visiter les célèbres grottes bleues de la région, aller d’île en île et l’excursion se terminera par le point de départ1. Téléchargez l'application Uber disponible sur iPhone et Android2. Connectez-vous avec vos identifiants Uber, ou créez votre compte en quelques clics3. Entrez l’île de votre choix et sélectionnez UberBoat (jusqu’à 8 personnes ) ou UberBoatxl(jusqu’à 12 personnes)4. Votre capitaine vous contactera pour confirmer votre excursion et vous confirmez le point deprise en charge