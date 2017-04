Un Moxy Hotel s'installe à l'aéroport de Vienne

check-in

Le Moxy Vienna Airport est situé près de l'aéroport de Vienne et à seulement 15 minutes en train du centre-ville. Les 405 chambres de l'établissement sont équipées d’un écran télévision LCD 42’’, de branchements USB, du wifi gratuit, d’une literie tout confort ainsi que de fauteuils moelleux dans les tons neutres. De plus, chaque chambre dispose d'une œuvre d’art qui s’étend du sol au plafond. Les salles de bain sont chics et proposent des produits Muk, des sèches cheveux rose vif, des douches à hydrojets et de grands miroirs au-dessus de vastes lavabos.Le salon est le point central de l’hôtel, offrant aux hôtes diverses façons de travailler et de s’amuser. Le sol est en béton ciré et les murs sont tapissés d’œuvres d’art faisant référence à la culture locale. Par ailleurs, le salon est équipé de nombreuses prises de courant et de ports USB.L’espace restauration offre une multitude d’options dont le bar à fruits. Les hôtes peuvent profiter de paninis frais, ou d’aliments sains, de salades ou d’antipastis. Cocktails, bières artisanales et vins locaux sont également servis tout comme des entrées mijotées. Les clients sont également reçus, dès leur arrivée, par un cocktail Got Moxy.Le Moxy Vienna Airport possède également trois espaces de conférences modulables pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes.Les membres du programme de fidélisation Marriott Rewards bénéficieront d’un accès exclusif à des fonctionnalités digitales via l'application Marriott Mobile lorsqu'ils y effectueront leur réservation, notamment lors duet du, de l'entrée sans clé et des requêtes via l’application.Les membres de Marriott Rewards cumuleront également des points lors de leur séjour dans les hôtels Moxy et pourront les échanger contre des séjours parmi le portefeuille de marques Marriott Rewards.Ausfahrtsstraße 4Vienne 1300AutricheTel : +43-1-376 3760Fax : +43-1-89 102 777