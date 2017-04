Un boîtier de télépéage pour toute l'Europe pour les poids lourds

Toll4Europe GmbH a pour but de minimiser la complexité des relations entre les entreprises nationales de télépéage et les prestataires de services. Grâce au rattachement à la plate-forme de Toll4Europe quelle que soit la taille des prestataires de services, ils pourront proposer les services du SET à leur clientèle en tant que partenaires de distribution.



Les trois partenaires créent "des bases qui permettront l'implémentation technique d'un boîtier de télépéage dans les systèmes de péage européens" . Le lancement de ce boîtier utilisable dans toute l'Europe est prévu à partir de 2018.



Au début de sa commercialisation, le boîtier desservira la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Autriche et la Pologne. L'Italie, le Portugal, l'Espagne et la Hongrie en feront partie dans la mesure du possible ou seront reliés au système en peu de temps. À moyen terme, tous les péages des routes, ponts et tunnels assujettis au péage actuellement et dans le futur seront enregistrés par un seul boîtier.



La répartition des parts de Toll4Europe est la suivante, 55% pour T-Systems, Daimler 30% et DKV 15%. La direction opérationnelle de Toll4Europe est donc entre les mains de T-Systems. La société sera responsable non seulement de la technique mais aussi de la commercialisation aux prestataires de service.