Une grève illimitée annoncée sur l'aéroport de la Réunion à partir de mercredi

La CFDT Commerces et Services a indiqué dans un communiqué le 24 avril 2017 que "les salariés de la société aéroport Réunion Roland Garros et de la CCIR travaillant sur le site de Gillot, se mettront en grève illimitée à compter du 26 avril 2017 à 5h du matin sur leur lieu de travail".



Le syndicat souhaite par cette action dénoncer l'organisation du temps de travail et la "dégradation du climat social" au sein de l'entreprise ainsi qu'obtenir une augmentation collective dans le cadre des Négociations Annuelle Obligatoire 2017.



Les répercutions de ce mouvement sur l'activité de la plate-forme ne sont pas encore connues.