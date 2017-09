Une nouvelle équipe Business Development pour EasyJet

Andrea Caulfield-Smith, auparavant Head of Sales – Northern Europe, prend le poste de Head of Business Development, une responsabilité paneuropéenne. Son équipe se voit dotée d’un périmètre étendu visant à soutenir la croissance d’easyJet par l’identification de nouvelles opportunités de revenu.



Marilyn Barnett, Distribution Strategy Manager, supervise l’intégration de la compagnie auprès des partenaires de distribution, relations commerciales avec les GDS et les agrégateurs et s’assure du respect de la charte de distribution de la compagnie visant à lutter contre le "screen scraping" (saisie d’écran et recueil des données).



Stéphanie Kyprianou, Business Continuous Improvement Manager se focalise sur le déploiement de la nouvelle API (interface de programmation applicative) B2B d’easyJet prévue en 2018 et l’amélioration de la qualité de service de notre service client B2B. Elle sera également en charge du développement commercial des nouvelles offres à destination des voyageurs d’affaires.



Cette équipe est sous le management d’Ian Cairns, Customer Director d’easyJet.