Une nouvelle résidence chic à Paris

Les tarifs ne sont pas publiés

La Villa Saint-Honoré : le nom respire le prestige. Sur 8 étages et plus de 1800m2, cette adresse confidentielle propose 30 appartements de prestige et un éventail de services pour une escapade de loisir, un voyage d’affaire ou un séjour plus long durée dans une atmosphère feutrée propice à la sérénité.Du studio pour 2 personnes au trois pièces doté de deux chambres et d’un vaste salon avec canapé convertible, chaque appartement jouit d’un agencement optimisé pour offrir un maximum de confort et de convivialité. Des appartements communicants et la possibilité de privatiser un palier pour réunir plusieurs unités permettent de moduler l’espace au gré des demandes et de bénéficier ainsi d’une capacité d’accueil allant jusqu’à 14 personnes au sein d’un même ensemble.Desservis par un escalier monumental et un ascenseur panoramique, tous les appartements de la Villa Saint-Honoré sont climatisés, couverts par le wifi gratuit et équipés d’écrans LED HD. Dressing et rangements judicieusement encastrés derrière d’élégantes boiseries, salles de douche ou de bains en marbre avec robinetterie et produits d’accueil de marque, kitchenettes équipées, assurent aux résidents un séjour en parfaite autonomie.La Villa Saint-Honoré étant destinée aux courts comme aux longs séjours,satisfait les besoins les plus divers: dénicher les meilleures places pour assister à un concert très prisé, organiser des sorties shopping, des journées culturelles ou sportives, est autant dans ses cordes que de mettre en place un service de domiciliation, de gérer des rendez-vous professionnels et médicaux , etc.Le Balthus avec le chef Baptiste Pialot - trentenaire enjoué sensibilisé au goût de l’Asie par les frères Pourcel et Michel Rostang chez qui il fit ses classes - est une invitation au voyage. Fraîcheur oblige, la carte du Balthus se veut saisonnière offrant à point nommé ce que la nature produit de meilleur dans des recettes inspirées et inspirantes.Son Bar, le 7 Seven offre un cadre cosy, élégant et discret avec une carte riche en cuvées rares et cocktails signatures… Une adresse quasi insoupçonnable depuis la rue ce qui en fait une adresse d’initié, un peu à la manière des speakeasy américains à l’époque de la prohibition.Le tout est complété par un Villaspa by Carita.7, rue Saint-Philippe du Roule75008 ParisTél. : +33 (0)1 85 08 45 08mail: Olivier Richard direction@villa-saint-honore.com