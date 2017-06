Une nouvelle visio pour petites salles

Logitech vient de lancer une solution de visioconférence haut-de gamme dédiée aux petites salles de réunion. Avec une qualité audio étudiée pour les toutes petites salles et un format à faible encombrement sans entrelacs de câbles, MeetUp est prête-à-l’emploi et se branche sur un port USB. " A l’heure où de nombreuses entreprises optent pour des bureaux en open space, les petites salles de réunion s’imposent un peu partout. Mais jusqu’à présent, les solutions de vidéoconférence du marché étaient surtout des modèles réduits de systèmes de plus grande envergure, les performances en moins. L’expérience vidéo était donc de moins bonne qualité ", explique Scott Wharton, vice-président et DG de la branche des produits de collaboration vidéo de Logitech. Peu encombrante, simple d’utilisation et abordable, cette solution a été conçue de A à Z pour les petites salles. MeetUp est compatible avec virtuellement toutes les applications de visioconférence et services de cloud, notamment Skype® for Business, les solutions collaboratives de Cisco et celles des partenaires du Programme de collaboration Logitech (dont BlueJeans, BroadSoft, Vidyo et Zoom).



MeetUp offre un champ de vision extra-large de 120° et la possibilité de gagner encore 25° vers la gauche et la droite. Son objectif à faible distorsion mis au point par les ingénieurs de Logitech, sa caméra 4K UltraHD avec trois préréglages, garantissent une expérience haut de gamme. Le son intégré de MeetUp a été optimisé pour une utilisation dans des espaces de petite envergure : il est d’une qualité exceptionnelle grâce aux trois microphones à isolation phonique et au haut-parleur optimisé pour que chaque participant soit entendu aussi clairement qu’il ne soit vu. La compatibilité de MeetUp avec Microsoft Cortana® est certifiée pour offrir des commandes vocales très précises avec Windows 10. Lorsque la réunion a lieu dans une salle plus grande, où les participants se trouvent à plus de 2,5 m du microphone, Logitech propose le microphone d’extension complémentaire Logitech Expansion Mic for MeetUp (vendu séparément).



MeetUp est accompagnée d’une application dédiée, ConferenceCam Soft Remote, qui transforme un smartphone ou une tablette en télécommande. Elle donne accès à la totalité des boutons de commande existant sur la télécommande Logitech. Cette application pour Android et iOS sera disponible en téléchargement gratuit en juillet sur les plates-formes de Google et Apple.



La solution Logitech MeetUp sera disponible dans le courant du mois de juillet 2017. Les professionnels pourront se la procurer auprès du réseau de distributeurs de produits de collaboration vidéo Logitech, sur Amazon.com ou sur Logitech.com au prix conseillé de 1099 € en Europe. Le microphone Logitech Expansion Mic for MeetUp sera accessible au prix de 249 € en Europe.